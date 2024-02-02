سعيد كيم هو نيون: اللغة العربية في قلبي





يستضيف القسم العربي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج لقاء الجمعة السيد "كيم هو نيون"، واسمه العربي "سعيد"، الفائز بالمركز الأول في فئة تلاوة الشعر ضمن مسابقة التحدث باللغة العربية، حيث يقول إنه يحب الشعر وتلاوته، ومن بين القصائد الكورية ينصح العرب بقراءة قصيدة "كتاب الحياة"، كما يتلو خلال اللقاء مع القسم العربي بعض أبيات من الشعر العربي.

ويضيف "سعيد" أنه تعلم اللغة العربية في الجامعة، وهو يعمل حاليا في شركة بتروكيماويات كورية، ويحكي عن تجاربه السابقة في العمل في الشركات الكورية، مشيرا إلى أن حياة العمل مختلفة عن حياة الجامعة، لكنه مازال يدرس حتى الآن، حيث يرغب في معرفة المزيد عن الشرق الأوسط.









يحكي "هو نيون" أيضا عن مشاركته في الترجمة لحفل فرقة "بي تي إس" في السعودية في عام 2019، حيث كان متدربا ضمن مؤسسة "كوترا" في الرياض، ويقول إنه قام بتدريب أعضاء "بي تي إس" على نطق بعض الكلمات العربية حينذاك، ولم يكن قد شهد أشخاصا مشهورين من قبل، وقد شعر بأنهم مثل إخوته.









يتحدث أيضا عن خدمته العسكرية، وعن تجربة الترجمة لصالح مستشفيات كورية مع أشخاص عرب يعيشون في كوريا خلال فترة جائحة كورونا، حيث ترجم لأم سورية كان طفلها مريضا، واستمع إليها وهي تصف ابنها بالقول "إنه في قلبي"، ومنذ ذلك الحين شعر أيضا بأن اللغة العربية في قلبه.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".