كوريا تسعى لجذب المزيد من السياح السعوديين

شاركت مؤسسة تنمية السياحة الكورية في معرض جدة الدولي للسفر والسياحة، وسلطت الضوء على الاهتمام المتزايد للسياح السعوديين بالثقافة الكورية، خاصة بعد تدشين طيران السعودية رحلات مباشرة من كل من جدة والرياض إلى مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية.

وأقيم معرض جدة الدولي للسفر والسياحة خلال الفترة من الثامن والعشرين وحتى الثلاثين من شهر يناير الماضي، حيث خدم المعرض كمنصة حيوية لتعزيز مشاركات السياحة والتبادل الثقافي بين كوريا الجوبية والمملكة العربية السعودية.

في الواقع، منذ بدء تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين المدينتين السعوديتين وبين مطار إنتشون الدولي في كوريا، زاد عدد السياح السعوديين الذين يزورون كوريا زيادة ملحوظة.

وتساعد سهولة السفر التي توفرها الرحلات الجوية المباشرة، المسافرين السعوديين في الوصول إلى كوريا دون أي صعوبة، حيث يستكشفون التراث الثقافي الكوري الغني الذي كان مصدر إعجاب للكثيرين في الشرق الأوسط.

واجتذب جناح مؤسسة تنمية السياحة الكورية في معرض جدة الدولي للسفر والسياحة أكثر من 3 آلاف زائر أبدوا اهتماما كبيرا بالسفر إلى كوريا، مما يؤكد على الجاذبية المتزايدة للسياحة الكورية بين المواطنين السعوديين.

وبما أن معرض جدة يعد بمثابة منصة محورية للترويج للمبادرات السياحية وتعزيز المشاركات، تظل مؤسسة تنمية السياحة الكورية ملتزمة بعرض المعالم السياحية المتنوعة في كوريا، وتوجيه دعوة دافئة للمسافرين السعوديين لاستكشاف عجائب كوريا.

الجدير بالذكر أن أحد العوامل الرئيسية التي تجذب السياح السعوديين إلى كوريا هو موسم أزهار الكرز الذي يأتي عادة فيما بين الثلاثين من مارس وحتى الخامس عشر من إبريل كل عام.

وفي العام الماضي وحده، استقبلت كوريا حوالي 15 ألف زائر من السعودية خلال هذه الفترة المذكورة.