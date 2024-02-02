مستشفى آسان الكوري يعزز تعاونه مع دول الشرق الأوسط

بدأ مستشفى "سيول آسان" الكوري في تعزيز التعاون مع الإمارات العربية المتحدة في مجال الرعاية الصحية بتوقيع مذكرة عمل مع السلطات الصحية الإماراتية.

وقال مستشفى آسان يوم التاسع والعشرين من شهر يناير الماضي إنه وقع مذكرة عمل مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، التي تم إنشاؤها في عام 1970، بهدف تعزيز كفاءة القطاع الصحي وتوفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية واتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض.

وقد حضر مراسم توقيع المذكرة السفير الكوري لدى الإمارات العربية المتحدة "ريو جيه سونغ"، ورئيس المعهد الكوري لتنمية الصناعة الصحية "تشا سون دو"، ومدير مكتب الخدمات الدولية في مستشفى آسان "جون إين هو"، ومدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور "يوسف السركال"، والمدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور "عصام الزرعوني".

وبموجب مذكرة العمل الموقعة، سيقوم الجانبان بتوسيع فرص نقل التكنولوجيا الطبية من خلال تبادل الزيارات بين الأطباء الكوريين والإماراتيين، وتطوير نظام متكامل للرعاية الصحية، وتطوير مشروعات مشتركة للأبحاث والابتكار البحثي، والتعاون في إجراء تدريبات للأطقم الطبية.

وقد أقام مستشفى آسان علاقات طويلة الأمد مع الإمارات العربية المتحدة، من خلال تنفيذ مختلف المشروعات، بما في ذلك استضافة المرضى الإماراتيين، وتنظيم تدريبات للأطقم الطبية الإماراتية، وإنشاء وإدارة مستشفى متخصص في أمراض الجهاز الهضمي في الإمارات.

وفي الواقع، استضاف مستشفى آسان 20 ألفا و86 من المرضى الأجانب في العام الماضي، منهم 3 آلاف 537 مريضا من الإمارات، أي ما يعادل 18% من إجمالي عدد المرضى الأجانب.

إلى جانب هذا، وقع مستشفى آسان اتفاقيات مع حكومات كل من المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان لمساعدة الأطباء العرب على تلقى تدريبات مهنية طويلة الأمد في كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يقوم مستشفى آسان بإنشاء مستشفى متكامل متخصص في أمراض الجهاز الهضمي في الإمارات العربية المتحدة في عام 2026، ليكون الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويقوم مستشفى آسان الكوري بنقل التكنولوجيا الطبية المتقدمة للإمارات العربية المتحدة منذ عام 2018 من خلال إرسال أطباء كوريين، بناء على طلب من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.