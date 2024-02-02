نائبة رئيس شركة سي جي الترفيهية تفوز بجائزة مهرجان أبو ظبي

فازت نائبة رئيس شركة "سي جي" الترفيهية الكورية "لي مي كيونغ" بجائزة مهرجان أبو ظبي، التي وزعتها مؤسسة أبو ظبي للموسيقى والفنون، لتصبح أول كوري يحصل على هذه الجائزة.

وجائزة مهرجان أبو ظبي هي جائزة سنوية تمنحها مؤسسة أبو ظبي للموسيقى والفنون سنويا للأفراد الذين ساهموا مساهمة بارزة في تنمية الفنون والثقافة منذ تأسيسها في عام 2012.

ومن بين الفنانين الفائزين بالجائزة: الأب الروحي لموسيقى البوب، الأمريكي "كوينسي جونز"، وعازف التشيلو الأمريكي صيني الأصل "يويوما"، وقائد الأوركسترا الإيطالي الشهير "ريكارتو موتي"، والممثل المصري "يحيى الفخراني".

وتم اختيار "لي مي كيونغ" للفوز بالجائزة تقديرا لمساهمتها الرائدة في تعريف العالم بجمال وأهمية الثقافة الكورية، وتطوير الثقافة والفنون على مستوى العالم.

وفي هذا الصدد، قالت مؤسسة أبو ظبي للموسيقى والفنون إن "لي" قدمت دعما كافيا للمبدعين ذوي الثقافات المتنوعة، وأنها تلعب دورا كهمزة وصل تربط بين الشرق والغرب من خلال خلق صلة بين الثقافات والفنون متجاوزة الأجيال.

وقام بتسليم الجائزة للفائزة "لي" كل من الشيخ "نهيان بن مبارك آل نهيان" وزير التسامح والتعايش الإماراتي، و"هدى إبراهيم الخميس" مؤسِسة مجموعة أبو ظبي للموسيقى والفنون والمدير الفني لمهرجان أبو ظبي.

وقد أكدت السيدة "هدى الخميس" أن "لي مي كيونغ" لعبت دورا رائدا في تنمية صناعات الأفلام والموسيقى الكورية، ورفع مكانة كوريا الجنوبية في المجتمع الدولي، معربة عن أملها في تعزيز العلاقات الثقافية بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.

وكانت الحكومة الكورية قد منحت أعلى وسام للاستحقاق الثقافي، وهو "التاج الذهبي"، للسيدة "لي مي كيونغ" في شهر ديسمبر من العام الماضي، تقديرا لجهودها لتنمية صناعات الأفلام والترفيه في كوريا الجنوبية.

كما فازت "لي" بجائزة "إيمي" الدولية تقديرا للإنجازات التي حققتها في نشر موجة الثقافة الكورية على مستوى العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية.