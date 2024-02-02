كوريا والكويت توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي

وقّع المعهد الكوري للعلوم وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بهدف تعزيز الثقافة العلمية وبناء القدرات الرقمية، وتطوير تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتم توقيع المذكرة في مقر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بحضور المديرة العامة للمؤسسة الكويتية الدكتورة "أمينة فرحان"، ورئيس المعهد الكوري الدكتور "كيم جيه سو"، والسفير الكوري لدى الكويت "تشونغ بيونغ ها"، وعدد من مسؤولي الجانبين.

ومن المتوقع أن تسهم المذكرة الموقعة في تجسيد رؤية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الهادفة إلى المساهمة في بناء القدرات الرقمية في مجالات بيانات العلوم والتكنولوجيا والحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وترميز البيانات وتحليلها، بالإضافة إلى مجال الروبوتات والأمن السيبراني والتحول الرقمي.

وتنص المذكرة على إمكانية إنشاء برامج مشتركة تعزز المهارات الرقمية للطلاب والمهنيين العاملين في مختلف القطاعات، وتطوير قدرات الباحثين في الكويت.

وتتيح المذكرة التعاون في مجال البحث والتطوير في المشروعات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مشروعات لتطوير ونشر المحتوى التعليمي عبر الإنترنت، وكذلك المشروعات النموذجية التي تسهم في نقل التكنولوجيا.

وكان المعهد الكوري للعلوم وتكنولوجيا المعلومات قد استضاف العام الماضي وفدا من المؤسسة الكويتية ضم عددا من الطلاب والمسؤولين لحضور فعاليات علمية تلقى خلالها الطلاب أنشطة علمية ركزت على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي والنمذجة والمحاكاة في العلوم والرياضيات.