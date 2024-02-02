منصة نيفر تضيف خدمة جديدة لترجمة اللغة العربية

بدأت منصة نيفر الكورية على الإنترنت في اتخاذ إجراءات جدية لزيادة تقدمها إلى سوق الشرق الأوسط.

وقالت "نيفر" الأسبوع الماضي إنها أضافت خدمة ترجمة اللغة العربية إلى تطبيقها "باباغو" الخاص بترجمة اللغات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ليكون إجمالي عدد اللغات المستخدمة في التطبيق 16 لغة.

وأشارت إلى أن خدمة اللغة العربية في تطبيق "باباغو" تقتصر الآن على الترجمة النصية والصوتية، وسوف يتم توسيع نطاق الخدمة ليشمل ترجمة الصور في غضون هذا العام.

وأكدت "نيفر" أن هذه الخدمة ستكون مفيدة ليس فقط للكوريين الذين يزورون الدول العربية، بل وأيضا للمستخدمين العرب الذين يزورون كوريا الجنوبية.

ووسط تصاعد فرص حدوث طفرة ثانية في الشرق الأوسط في ظل مشروع "نيوم" لبناء مدينة ذكية ضمن رؤية 2030 السعودية، استطاعت شركة "نيفر" الكورية الحصول على صفقة تقدر قيمتها بـ100 مليون دولار لتصميم مدينة ذكية افتراضية ضمن مشروع "نيوم".

وأعرب مسؤول في شركة "نيفر" عن أمله في أن يتم تعزيز القوة التنافسية العالمية لتطبيق "باباغو" للترجمة من خلال إضافة خدمة اللغة العربية، نظرا لأن اللغة العربية تعد إحدى اللغات الرسمية الست المستخدمة في الأمم المتحدة، كما أنها تستخدم في مجالات مختلفة على مستوى العالم، بما في ذلك المجال الدبلوماسي.