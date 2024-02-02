إعادة انتخاب كو جا يول رئيسا للجمعية الكورية العربية للمرة الثانية

تمت إعادة انتخاب رئيس الرابطة الكورية للتجارة الدولية "كو جا يول" رئيسا للجمعية الكورية العربية للمرة الثانية.

جاء ذلك في اجتماع للمجلس التنفيذي للجمعية الكورية العربية عُقد في سيول يوم الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين الكوريين والعرب، بمن فيهم مديرة مكتب شؤون أفريقيا والشرق الأوسط "كيم أون جونغ"، ورئيسة الجمعية الكورية لدراسات الشرق الأوسط الدكتورة "كواك سون ريه"، والسفير المغربي "شفيق رشادي"، والسفير الإماراتي "عبد الله النعيمي"، والسفير اللبناني "أنطوان عزام".

يذكر أن الجمعية الكورية العربية هي مؤسسة غير ربحية تم تأسيسها في عام 2008 من أجل تنمية التبادل والتعاون بين كوريا الجنوبية والدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، بالإضافة إلى تبادل الشخصيات.

وقد تم انتخاب "كو" رئيسا للمجلس التنفيذي للجمعية الكورية العربية في شهر مارس من عام 2021، وانتهت فترة رئاسته الأولى في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وقال "كو" إن التعاون الاقتصادي بين كوريا والدول العربية قد شهد زيادة كبيرة في العام الماضي الذي احتفلت فيه الشركات الكورية بذكرى مرور 50 عاما على تقدمها للشرق الأوسط، حيث قام الرئيس الكوري "يون صوك يول" بزيارة لكل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، وتم توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أن الجمعية الكورية العربية لن تدخر جهدا في تنمية علاقات الود والصداقة والتبادل الثقافي، بين كوريا الجنوبية والدول العربية.