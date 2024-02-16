انتشار نظام إدارة براءات الاختراع الكوري إلى الدول العربية

يتم تصدير الخبرة الكورية في مجال فحص براءات الاختراع إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

ويخطط المكتب الكوري للملكية الفكرية لنشر نظام إدارة براءات الاختراع المتقدم في كوريا إلى الشرق الأوسط وبناء "حزام الموجة الكورية للملكية الفكرية" في المنطقة.

وقال المكتب الكوري إنه أرسل خمسة خبراء إلى إدارة سياسات المعرفة بوزارة الاقتصاد في الإمارات لفحص طلبات براءات الاختراع هناك، اعتبارا من الـ31 من شهر يناير الماضي.

ومنذ توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال فحص براءات الاختراع بين البلدين في عام 2014، أرسل المكتب الكوري 14 خبيرا لإجراء فحوصات على براءات الاختراع هناك.

وبعد توقيع مذكرة تفاهم بشأن تعميق التعاون في مجال الملكية الفكرية بين البلدين في شهر يناير من العام الماضي، قرر مكتب الملكية الفكرية الكوري تعزيز التعاون في الفحص بين البلدين.

ولهذا أرسل 5 خبراء متخصصين في الهندسة الميكانيكية، والهندسة العضوية والبوليمرية، والهندسة الكيميائية، والمعلومات والاتصالات.

ومنذ عام 2019 أرسل المكتب الكوري 22 خبيرا من القطاعين العام والخاص، بمن فيهم خبراء مكاتب براءات الاختراع، إلى مكتب الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية لتعزيز المشروعات التعاونية المختلفة، بما في ذلك تعزيز قدرات فاحصي براءات الاختراع ووضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية.

وقد تم إيفاد 4 خبراء في مكاتب براءات الاختراع إلى المملكة. وعلى وجه الخصوص، قامت السعودية بتعيين مسؤول رفيع المستوى تقاعد من مكتب الملكية الفكرية في كوريا، كمستشار لرئيس مكتب الملكية الفكرية هناك، في العام الماضي.

علاوة على ذلك، يعمل المكتب الكوري على التعاون مع دول الشرق الأوسط الأخرى مثل قطر والبحرين.

وبالنسبة لقطر، تجري مناقشات لنقل المعرفة إلى مشروع وضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية هناك.

يقال إن المكتب الكوري يعمل حاليا على توقيع مذكرة تفاهم مع البحرين للتعاون في مجال فحص براءات الاختراع.