تنظيم أول تدريب للموظفين المصريين على منصة البطاطس الكورية

تم بنجاح تنظيم أول تدريب عالمي للموظفين على منصة البطاطس الكورية، والذي استضافته جامعة كانغ وان الوطنية الكورية بالاشتراك مع المركز الوطني المصري للبحوث الزراعية، خلال الفترة من 21 إلى 23 من الشهر الماضي.

وعُقد هذا البرنامج التدريبي لمدة 3 أيام في قاعة المؤتمرات بالمعهد المصري لبحوث البستنة، حيث تم تناول ستة موضوعات رئيسية، بما في ذلك زراعة أنسجة نبات البطاطس، وتكنولوجيا إنتاج البذور باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير أصناف البطاطس الأمثل لمصر.

وحضر هذا التدريب 80 باحثا من معاهد بحوث البستنة وشركات صناعة البطاطس المصرية، مما أتاح الفرصة لاكتساب المهارات والمعرفة المهمة اللازمة لتطوير صناعة البطاطس المصرية.

ورغم أن مصر تعد من أهم الدول المنتجة للبطاطس على مستوى العالم، إلا أنها تواجه العديد من المشاكل مثل ندرة المياه وتغير المناخ وارتفاع الاعتماد على استيراد بذور البطاطس.

وفي سياق متصل، تم تقييم البرنامج التدريبي على أنه وفر نقطة تحول مبتكرة لصناعة البطاطس المصرية.

وجرى تنظيم هذا البرنامج ضمن الجهود العالمية لنشر التكنولوجيا وتسويقها لفريق بحث تابع للجامعة الكورية تحت قيادة البروفسور "إيم يونغ سوك"، حيث استهدف الترويج للتكنولوجيا الكورية المتطورة لزراعة البطاطس عالميا، من خلال منصة البطاطس الكورية، والمساهمة في التنمية الزراعية المستدامة، ووضع الأساس للتوسع العالمي لصناعة البطاطس الكورية.

وبناء على ذلك أبدت وسائل الإعلام المصرية اهتماما كبيرا بهذا البرنامج من خلال نقل الأخبار ذات الصلة، الأمر الذي ساهم في تعزيز السمعة الدولية للمنصة والتكنولوجيا الزراعية الكورية.