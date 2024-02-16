الفنانة لي هيوري في حفل تخرج جامعة كوكمين: أنا من يرشد نفسي للطريق الصحيح

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تم دعوة الفنانة التي تخرجت في دفعة عام ٩٨ لإلقاء كلمة بمناسبة حفل التخرج لعام ٢٠٢٣ في الـ١٤ من هذا الشهر وقد كان خطابها لطيفا حيث شكرت من قام بدعوتها رغم وجود أشخاص غيرها من كبار الخريجين
كما أثارت الفنانة موجة من الضحك قائلة إنها من النوع الذي لا يحب الثرثرة ولا الاستماع إلى الكلام الكثير ولهذا فهي لا تنوي إطالة الحديث لأن الكلام غير مفيد بقدر الصدى الذي يتركه عمل الشخص، وأنها على أي حال واثقة من أن الحضور سيملون بسرعة ولن يصغوا إلى كلامها فقط لأنها حظيت ببعض الشهرة
وهي لم تنسَ أن تضيف أهم رسالة ضمن خطابها حيث قالت: "يجب أن تعيش بالطريقة التي تريدها. أنت من يرشد نفسك إلى الطريق الصحيح! والصوت الذي تحتاج إلى الاستماع إليه أكثر من أي شخص آخر هو صوت قلبك"
أخيرا اختتمت الرسالة قائلة إنه علينا أن نستبدل "أنا ضعيف وأنا غبي" بـ" أنت تقوم بعمل جيد،" "أنت تستحق أن تكون محبوبا".