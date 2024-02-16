فرقة ستراي كيدز تجري لقاءً مع معجبيها الشهر القادم

يبدو أن نجوم الكيبوب يجتهدون للالتقاء بمعجبيهم بأسرع ما يمكن حيث أعلنت شركة JYP للترفيه أن فرقة Stray Kids ستستضيف لقاء مع المعجبين في نهاية شهر مارس وتحديدا من الـ٢٩ حتى الـ٣١ .

وتم إطلاق اسم Magic School رسميا على اللقاء الرابع كما سيتم بث لقاء اليوم الأخير عبر الإنترنت .

وهناك خبر آخر سعيد للفرقة النشيطة وهو إدراج اسمها في القائمة النهائية للمرشحين بالفوز بلقب فرقة العام أو ثنائي العام من قبل حفل توزيع جوائز People’s Choice الذي سيتم بث نتائجه في الـ١٨ من فبراير في الولايات المتحدة الأمريكية .

إضافة إلى ذلك، فأغنية S-Class مرشحة للفوز بجائزة أغنية الكي بوب لهذا العام والفرقة مرشحة للفوز بجائزة فنان العام بناء على اختيارات Iheart Radio Music Awards للعام ٢٠٢٤ وسيقام حفل توزيع الجوائز في شهر أبريل.

من الجدير بالذكر أن أغنية S-Class صدرت في يونيو من العام الماضي ضمن ألبوم Stray Kids الثالث 5-Star واحتلت قمة قائمة بيلبورد ٢٠٠ .