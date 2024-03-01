فاز المخرج الكوري "هونغ سانغ سو " بالجائزة الكبرى للحكام أو جائزة الدب الفضي بفيلمه الجديد "احتياجات المسافر" في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي.

وأعلنت لجنة التحكيم عن ذلك ومنحته الجائزة مساء السبت الماضي. ومن المعروف أن جائزة الدب الفضي تعد الجائزة الكبرى الثانية بعد جائزة الدب الذهبي التي تمنح لأفضل فيلم.

وكان المخرج هونغ قد فاز بنفس الجائزة أي جائزة الدب الفضي بفيلمه "فيلم الروائي" في عام 2022. ونجح هذا العام في المشاركة في قسم المسابقات في المهرجان الدولي 7 مرات ليحقق رقما قياسيا بفوزه بجائزة الدب الفضي لأفضل فيلم في كل فئة بمجموع 5 مرات.

وحظي فيلمه الأخير بتعليقات إيجابية من وسائل الإعلام طوال المهرجان، مما رفع التوقعات بفوزه بجائزة. ويعد هذا هو الفيلم الروائي الـ31 للمخرج هونغ، وتدور قصته حول مسافرة من فرنسا تقوم بتدريس اللغة الفرنسية لامرأتين كوريتين وتشرب الكحول الكوري التقليدي "ماكغولي".

كما فاز الفيلم "لا بأس لا بأس لا بأس" للمخرجة الكورية "كيم هيه يونغ" بجائزة الدب الكريستالي في المهرجان والتي اختارتها لجنة التحكيم من الأطفال.

من ناحية أخرى، فاز الممثل الكوري "ستيفن يون" بجائزة أفضل ممثل لجوائز نقابة ممثلي الشاشة في مجال مسلسلات نتفليكس عن دوره في مسلسل "رجال غاضبون".

وفي حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية أول من أمس الأحد، حصل يون على الجائزة في فئة الفيلم التلفزيوني أو المسلسل القصير.

وبهذه الجائزة فاز هذا الممثل بجميع الجوائز لأفضل ممثل في فئة المسلسلات التلفزيونية لـ4 حفلات كبرى أمريكية لتوزيع الجوائز هذا العام بعد حفلات توزيع جوائز "القفاز الذهبي" و"إيمي".

تجدر الإشارة إلى أن فيلم "رجال غاضبون" من تأليف وإخراج المخرج الكوري "لي صونغ جين"، ويشارك فيه العديد من الممثلين الكوريين بمن فيهم ستيفن يون.