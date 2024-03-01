لحم الدجاج وسرطان البحر، أكثر تفضيل من قبل السياح الأجانب في كوريا

أعلنتها "creatrip" وهي منصة سياحة عالمية، نتائج استبيان مؤخرا، على أساس بيانات خاصة بأنواع الأكلات التي تناولها السياح الأجانب في كوريا خلال العام الماضي.

وقد تبين أن وجبة "간장게장" حظيت بثاني أكبر شعبية من قبل السياح الأجانب بغض النظر عن الجنسيات. إنها طبق من سرطان البحر المتبل بفول الصويا. وعند أول قضمة منه نشعر ببعض الملوحة، ثم يتحول المذاق إلى حلاوة معتدلة.

أو رائحته. على وجه الخصوص، حظي هذا الطبق بإقبال كبير من قبل السياح القادمين من تايوان وجزيرة هونغ كونغ وغيرها من البلدان ذات الأجواء الحارة.

أما الأكلة التي احتلت المرتبة الأولى بالنسبة للسياح الأجانب، فكانت الدجاج، مقليا أو مسلوقا أو مشويا. كما تتنوع أنواع المواد المضافة في الطبخ، ويتم تناوله كوجبة رئيسية أو كوجبة طعام سريع، وفي مناسبات عديدة.

وعبر السياح اليابانيون عن إعجابهم بالمائدة المكونة من الأكلات الكورية التقليدية والشعبية بصورة أكبر، كما أحبوا الحلويات الكورية التقليدية.

من ناحية أخرى، جاءت الحلويات المثلجة في المرتبة الثالثة بعد الدجاج وسرطان البحر بالصويا، بالنسبة للسياح من الدول الغربية وسنغافوره. كما أعجبهم طبق الخبز المحمص والكعك الحلو وغيرها من الأكلات الخفيفة.