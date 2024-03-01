



آية البنبي: أحب تدريس اللغة الكورية كثيرا

الطالبة المصرية في مرحلة الدكتوراه "آية البنبي"، في قسم اللغة الكورية بجامعة "إيهوا" البناتية في سيول، متخصصة في اللغويات الكورية، كما أنها تدرّس اللغة الكورية في جامعة عين شمس في مصر، تتحدث في مقابلة مع القسم العربي عن رحلتها في دراسة اللغة الكورية وتقول إنها أحبت اللغة الكورية تدريجيا بعد أن دخلت قسم اللغة الكورية بالصدفة، ودرست الماجستير في كوريا، وحاليا تدرس الدكتوراه حول أساليب واستراتيجيات التواصل باللغة الكورية.









وتقول إن من بين أكبر الصعوبات التي تواجهها حاليا الدراسة في جامعة للبنات، حيث إن المنافسة بينهن تكون شديدة عادة، لكنها تمكنت من تخطي ذلك، وحاليا تواجه صعوبات تتمثل في المناقشات بينها وبين أساتذتها حول بعض التفاصيل الدقيقة في اللغة الكورية.









تتحدث الدكتورة آية أيضا عن كيفية التعامل مع الحياة والدراسة في كوريا، بما في ذلك عملها كمدرسة للغة الكورية للعرب في بلدانهم عبر الإنترنت، كما تتحدث عن فوزها بجائزة معهد الترجمة والأدب الكوري عن ترجمتها لرواية كورية في عام 2020.









وحول نجاحها في الوصول إلى المستوى السادس في امتحانات الكفاءة في اللغة الكورية، وهو المستوى الأعلى، تقول إن أهم شيء في دراسة أي لغة، هو أن تكون الدراسة منهجية، بحيث تكون هناك خطوات دراسية واضحة، مع التدريب المستمر خاصة على الكتابة.









وتقول أيضا إنها تحب تدريس اللغة الكورية كثيرا، وتتمنى أن تصبح قدوة جيدة لطلابها وأن تكون مصدر إفادة لهم، وهو ما يعني أنه ينبغي عليها أن تدرس جيدا أيضا.

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