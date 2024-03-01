المدافع العراقي سولاقا ينضم إلى الدوري الكوري

ⓒ FC Seoul

أعلن نادي سيول الكوري لكرة القدم يوم الحادي والعشرين من شهر فبراير الماضي عن ضم المدافع العراقي الدولي "ريبين سولاقا" في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن ناديه السويدي.

وسوف يكون "ريبين" ثاني لاعب عراقي يرتدي قميص نادي سيول، حيث سبقه اللاعب العراقي "عباس عبيد" في موسم 1996-1997.

كما سيكون رابع لاعب عراقي يحترف في الدوري الكوري لكرة القدم بعد كل من "عباس عبيد" و"صادق سعدون" و"علي عباس".

وقال "سولاقا" إنه سعيد للغاية لانضمامه إلى نادي سيول الذي لديه العديد من اللاعبين البارزين.

وانضم "ربين سولاقا" للمنتخب العراقي الأول في عام 2015، وشارك في 30 مبارة حتى الآن، مرتديا قميص "أُسود الرافدين".

نتمنى له النجاح والتوفيق في الدوري الكوري لكرة القدم.