حاكم جيجو يزور الإمارات لبحث التعاون الثقافي والسياحي والفضائي

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قام حاكم مقاطعة جيجو الكورية "أوه يونغ هون" بزيارة للإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من الحادي والعشرين وحتى الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضي، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإماراتيين حول سبل تنمية التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والفضاء.

ورافقت حاكمَ مقاطعة جيجو "أوه" في زيارته للإمارات مجموعةٌ من رجال الأعمال ذوي الصلة بالمجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية والصناعات الجديدة المستقبلية في جزيرة جيجو، إلى جانب مسؤولين وفنانين، وبعض النساء الغواصات اللاتي يعرفن سام "هيه نيو".

وخلال زيارته للإمارات، حضر "أوه" فعاليات الدورة الحادية والعشرين لأيام الشارقة التراثية التي تستضيف جزيرة جيجو كضيف شرف، لتستعرض ثقافتها وتراثها.

وقد انطلقت الدورة الـ21 من أيام الشارقة التراثية يوم الثاني والعشرين من فبراير، وتستمر على مدى 11 يوما حتى الثالث من مارس تحت شعار "تواصل" في 6 مدن في إمارة الشارقة، وبمشاركة 12 دولة عربية وأجنبية.

ويضم معرض "جيجو هيه نيو"، أي معرض "نساء الغوص في جيجو"، أدوات الغوص التي ظلت تستخدمها نساء جزيرة جيجو منذ قرون طويلة لاكتساب قوتهن اليومي وإطعام أسرهن، وهو ما جعل هذه المهنة مستمرة حتى يومنا هذا.

الجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، "يونسكو"، أدرجت نساء الغوص "هيه نيو" في جزيرة جيجو على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في عام 2016 كتراث ثقافي جدير بالحفاظ والصون.

وأجري حاكم مقاطعة جيجو "أوه يونغ هون" يوم الثاني والعشرين من فبراير لقاء مع الشيخ "فاهم بن سلطان القاسمي" رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالتبادل بين جزيرة جيجو وإمارة الشارقة في مجالات السياحة والصناعات المستقبلية والثقافة والفنون والتعليم والاقتصاد والتجارة.

كما حضر "أوه" منتدى الأعمال بين جيجو والشارقة الذي يهدف إلى إنشاء شبكة للتعاون بين الشركات الكورية في جزيرة جيجو ونظيراتها في الشرق الأوسط.

والتقى أيضا مع الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران "عادل عبد الله علي"، حيث بحث معه إمكانية إنشاء خط جوي مباشر يربط بين جزيرة جيجو وإمارة الشارقة.

وبعد اختتام زيارته للشارقة، توجه "أوه" إلى دبي حيث زار مركز محمد بن راشد للفضاء، وبحث مع مدير عام المركز "سالم حميد المري" سبل تنمية التعاون والتبادل الفضائي بين الجانبين.

واجتمع "أوه" أيضا مع المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري "عصام كاظم"، وتبادل معه الآراء حول سبل جذب المزيد من السياح المسلمين إلى جزيرة جيجو.