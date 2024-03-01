نيتشر ريبابليك تفتتح أول فرع لها في دبي مول

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أعلنت شركة "نيتشر ريبابليك" الكورية لمستحضرات التجميل أنها افتتحت أول فرع لها في دبي مول.

ويعد دبي مول أكبر مركز للتسوق في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهو يضم العديد من محلات العلامات التجارية العالمية، ومنها علامة "نيتشر ريبابليك"، وهي العلامة الكورية الوحيدة في دبي مول.

ويركز فرع "نيتشر ريبابليك" في دبي مول، والذي تبلغ مساحته 119 مترا مربعا، على مفهوم الطبيعة عالي الفعالية.

وفي يوم الافتتاح، قدم فرع دبي مول خدمة متميزة للعملاء المهمين "في آي بي"، حيث حصلوا على استشارة مخصصة لكل منهم بشأن مشكلة تتعلق بالبشرة.

ومنذ فتح أول فرع لها في النخيل مول في الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر يونيو من عام 2018، قامت شركة "نيتشر ريبابليك" بفتح 11 فرعا على مستوى الشرق الأوسط، بما في ذلك البحرين وسلطة عمان.

وقال مسؤول في شركة "نيتشر ريبابليك" إن افتتاح محل في دبي مول يمثل توسعا في نقاط اتصال العملاء في دبي التي تعد مركزا اقتصاديا وتجاريا رئيسيا في الشرق الأوسط ومعلما عالميا، مما سيسهم في تعزيز القوة التنافسية لعلامة الشركة في الدول العربية.

ومنذ العام الماضي، زادت الشركة أنشطتها التسويقية في الشرق الأوسط من خلال توسيع نطاق شبكتها التوزيعية لتشمل الصيدليات ومتاجر التجارة الإلكترونية في قطر، وتقدمها لأسواق مستحضرات التجميل في المغرب ومصر والعراق وليبيا.