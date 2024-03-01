مدينة صونغ نام الكورية تبحث التعاون مع السعودية في بناء مدينة العُلا الذكية

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قالت بلدية مدينة صونغ نام بمقاطعة كيونغ كي الكورية إنها أجرت مؤخرا مباحثات عبر الفيديو مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية حول سبل التعاون

في بناء مدينة ذكية في منطقة العلا الواقعة في شمال غرب المملكة العربية السعودية.

وجاء عقد هذه المباحثات بناء على طلب من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، حيث قدمت بلدية مدينة صونغ نام شرحا عن الإنجازات النموذجية التي حققتها المدينة في بناء مدينة ذكية، خاصة في مجالات النقل والأمن والرفاهية والبيئة والاقتصاد والثقافة والإدارة.

وأبدى الجانب السعودي اهتماما بالتقنيات المتعلقة بتسليم المنتجات وبناء خريطة حرارية باستخدام الطائرات بدون طيار، وإنشاء نظام نقل ذكي، وبناء شبكة كبيرة الحجم تعتمد على تكنولوجيا إنترنت الأشياء الذكية، معربا عن رغبته في زيارة مدينة صونغ نام في غضون النصف الأول من هذا العام لتطبيق إنجازات صونغ نام على مشروع بناء مدينة ذكية في منطقة العلا.

وكانت مدينة صونغ نام قد شاركت في المؤتمر العالمي لمعرض المدن الذكية التي أقيمت في مدينة برشلونة الإسبانية في شهر نوفمبر من العام الماضي، بعد أن اختارتها وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل مقاولا لبناء مدينة تجريبية للطائرات بدون طيار.

وقد زار مسؤول في الهيئة الملكية لمحافظة العلا جناح مدينة صونغ نام في المؤتمر آنذاك، مما أدى إلى عقد مباحثات بين الجانبين.