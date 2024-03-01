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قدمت فرقة الأوبرا الوطنية الكورية عرضها الأول لهذا العام بأوبرا "فتاة إيطالية في الجزائر" خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضي في المسرح الوطني في سيول.

وأوبرا "فتاة إيطالية في الجزائر" هي دراما كوميدية أوبرالية تتكون من فصلين من تأليف الموسيقيّ "جواكينو روسيني"، وتعد من بين أكثر الأعمال الأوبرالية انتشارا في العالم.

وقد أكمل "روسيني" تأليف هذه الأوبرا عندما كان في الحادية والعشرين من عمره، وخلال 27 يوما فقط.

وتدور قصة الأوبرا حول شابة إيطالية أبحرت إلى الجزائر بحثا عن حبيبها المسجون هناك، ونجاحها في الهروب من الحاكم التركي في الجزائر مع حبيبها.

ورغم أن قصة الأوبرا مبهجة وممتعة، إلا أن عملية التحضير لعرضها على المسرح لم تكن سهلة، حيث كان من الصعب على فرقة الأوبرا الوطنية الكورية أن تجسد بشكل صحيح الخلفية الثقافية للأوبرا المتمثلة في الجزائر في القرن التاسع عشر والثقافة الإسلامية.

وبحثا عن حل لهذه المشكلة، قام المسؤولون في فرقة الأوبرا الكورية، بمن فيهم رئيس الفرقة "تشيه سانغ هو"، بالاتصال بالسفارة الجزائرية لدى كوريا الجنوبية للحصول على نصائح منها تتعلق بتصميم المسرح والأزياء.

ومن أهم النصائح التي قدمتها السفارة الجزائرية لفرقة الأوبرا الكورية: تعديل تصميم الحجاب الذي كانت النساء الجزائريات يرتدينه على رؤوسهن في القرن التاسع عشر.

لؤلؤة: كما اكتشفت السفارة أيضا خطأ في بعض الحروف العربية المكتوبة على المسرح.