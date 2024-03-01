الحكومة الكورية تدعم الفوز بصفقة من العراق لمشروع بناء مدينة بسماية الجديدة

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تخطط وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية لدعم الشركات الكورية للفوز بصفقة لبناء مدينة بسماية الجديدة في العراق.

وبموجب هذه الخطة، قامت الوزارة بإرسال وفد إلى العراق برئاسة وزير الأراضي "بارك سانغ او" لحضور مراسم الاحتفال باستئناف العمل في تنفيذ مشروع بسماية السكني.

وكانت شركة "هان هوا" الكورية قد حصلت في عام 2012على صفقة لبناء 100 ألف وحدة سكنية في بسماية، وصفقة أخرى لإنشاء البنية التحتية فيها في عام 2015، ويقدر إجمالي قيمة هاتين الصفقتين بـ13.5 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 10 مليارات دولار.

لكن "هان هوا" انسحبت من المشروع في شهر أكتوبر من عام 2022 بسبب عدم دفع الحكومة العراقية تكاليف البناء.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" يوم السادس والعشرين من فبراير الماضي عن استئناف العمل وتنفيذ مشروع بسماية السكني.

وفي اليوم نفسه، رعى "السوداني" والوزير الكوري "بارك" توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار وشركة "هان هوا" الكورية لاستئناف العمل في مدينة بسماية السكنية.

ومن جانبه، استقبل رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار "حيدر محمد مكية" وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري "بارك سانغ او" ورئيس شركة "هان هوا" للهندسة والإنشاءات "كيم سون مو" في موقع مدينة بسماية السكنية.

وقال "مكية" إن العراق حريص على الانفتاح في تنمية علاقاته الاقتصادية وتطوير واقع الاستثمارات في القطاعات الحيوية ومنها السكنية، مؤكدا دعم الهيئة لمشروع مدينة بسماية عبر الإجراءات التي اتخذتها في سياقات معالجة النقاط الفنية والقانوية والمالية مع الشركة الكورية.

ومن جهته، أعرب الوزير الكوري "بارك" عن تقديره لرئيس مجلس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" لرعايته مشروع بسماية، ولرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار "مكية" لمتابعته ملف المدينة، وإنجاح جولات الحوار المشتركة بين سيول وبغداد.

كما أكد استعداد شركة "هان هوا" الكورية لإكمال المشروع وفق الاتفاقات القانونية فضلا عن مشاركة باقي الشركات الكورية الهندسية المتخصصة في المشروعات الكبرى هناك.