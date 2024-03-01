كوريا وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم خاصة بتعزيز التعاون الاستثماري

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وقعت كوريا الجنوبية وسلطنة عمان يوم الثلاثاء الماضي مذكرة تفاهم خاصة بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال ترويج الاستثمار.

وتم توقيع الاتفاقية في أبوظبي التي أقيم فيها المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة الدولية، بين وزير التجارة الكوري "تشونغ إين كيو" ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني "قيس بن محمد اليوسف".

وجاء توقيع المذكرة بهدف تعزيز واستقرار وازدهار أوضاع التنمية الاقتصادية التي ترتكز على المرونة والاستدامة والشمولية بين البلدين، وتقليل الحواجز التجارية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتشجيع شفافية السياسات ووضوحها، وإنشاء وتعزيز قنوات سلاسل الإمدادات، بما يعود بالمنفعة المتبادلة للبلدين.

يذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد وقعت بالأحرف الأولى على اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي في شهر ديسمبر من العام الماضي.