(15) 딱 보면 알아요

정숙: 할머니가 우리 필구 잘 지내나 보고만 가려 그랬지, 비밀로.

أردت أن أعرف في السر ما إذا كنت بخير.

필구: 할머니 왜 우리 집 안 오는데요?

لما لا تأتين إلى بيتنا؟

정숙: 왜. 할머니 엄청 보고 싶었어?

لماذا؟ هل كنت تفتقدني؟

필구: 엄마가 할머니 기다려요.

أمي تنتظرك.

정숙: 엄마가 그래?

هل قالت ذلك؟

필구: 엄마가 할머니 좋아해요.

أمي تحبك.

정숙: 엄마가 그래? 할머니 좋대?

هل قالت ذلك؟ هل قالت إنها تحبني؟

필구: 그냥 내가 딱 보면 알아요.

هذا واضح جدا

정숙: 아, 엄마가 그런 건 아니구나.

آه، لم تقل شيئا إذا.





شرح التعبير

딱 : حال يعبر عن موقف أو وضع حازم





يستخدم التعبير الكامل "딱 보면 알아요" للتعبير عن معرفة شيء ما بشكل أكيد حتى لو لم يخبرك بها أحد. في المقطع، لم تخبر والدة "بيل كو" ابنها أبدا بأنها تحب جدته، ولكنه يستطيع أن يُجزم بأنها تحبها بسبب تصرفاتها وكلامها المعتاد.

الحال "딱" يستخدم للتعبير عن شيء بوضوح أو وصف موقف شديد وحازم مثال:

إذا تمكن شخص من التوقف عن التدخين بعدما قرر ذلك مباشرة يمكن أن يقول:

담배를 딱 끊었다

يعني : توقفت عن التدخين تماما





شرح الأمثلة

1

가: 이 바지 나한테 잘 맞을까요?

أ.هل مقاس هذا البنطال مناسب لي؟

나: 길이가 조금 짧을 것 같아요. 딱 보면 알아요.

ب.يبدو قصيرا قليلا. هذا واضح جدا.

2

가: 너한테 뭐 안 좋은 일 있지?

أ.أنت لديك مشكلة ما، أليس كذلك؟

나: 어, 어떻게 알았어? 누가 얘기해 줬니?

ب.كيف عرفت؟ هل أخبرك أحدهم؟

가: 아니. 딱 보면 알아. 네 표정이 말해 주거든.

أ.لا، هذا واضح جدا. وجهك يقول كل شيء.



