(16) 왜 이렇게 속을 썩여?

동백: 너 왜 이렇게 벌써부터 엄마 속을 썩여? 너 사춘기 왔어?

لماذا تجرحني بهذا الشكل؟ هل أصبحت مراهقا فجأة.

필구: 엄마가 사춘기지! 엄마가 내 속을 썩이지!

أنت من في سن المراهقة! أنت من تجرحيني.

동백: 아, 몰라. 엄마가 안 된다면 안 되는 거야.

بغض النظر عن أي شيء، عندما أقول لا فالإجابة هي لا.

필구: 엄마는 엄마 마음만 있어? 내 마음도 있는 거지!

هل أنت الوحيدة التي تمتلك مشاعر؟ أنا أيضا لدي مشاعر!

동백: 니 맘이 뭔데?!

وما هي مشاعرك؟

필구: 엄마는 나 낳을 때 내 마음 물어봤어?

هل سألتيني عن رأي عندما أنجبتيني.

아빠 없어도 되냐고 물어봤어?

هل سألتيني إذا كنت لا أمانع إذا كبرت بدون أب؟

용식이 아저씨랑 놀 때 내 맘 물어봤어? 친해도 되냐고 물어봤어?

هل سألتيني عندما واعدت "يونغ شيك؟ هل سألتيني إذا كنت أوافق على اقترابك منه.





شرح التعبير

اسم/ الشعور أو التفكير الذي ينطوي عليه القلب : 속

التسبب في جعل شخص آخر يعاني بشدة من القلق أو يشعر بالضيق : 썩이다





يستخدم هذا عندما يعبر المتحدث عن الشعور بالتعب النفسي الشديد لأن الطرف الآخر يتسبب له في القلق. وفي التعبير، تعني كلمة "속" المشاعر أو الفكر، والفعل "썩이다" يعني أن يتسبب شخص ما أو تصرفات هذا الشخص في القلق والتعب النفسي الشديد لشخص آخر. أي،أنه يتسبب له في الأذى النفسي.

عند التعبير عن الضيق أو الشكوى من طرف آخر، يُعتاد أن نستخدم " 왜 이렇게 " ثم نضع بعدها الشيء الذي نشكو منه. مثلا:

왜 이렇게 신경 쓰게 만드니?

لماذا تجعلني مشغول البال هكذا؟

왜 이렇게 물건을 잘 고장 내니?

لماذا تُتلف الأشياء هكذا؟





شرح الأمثلة

1

가: 왜 이렇게 엄마 속을 썩여?

أ.لماذا تضايقيني هكذا؟

나: 엄마는 왜 맨날 나만 야단쳐? 내가 잘못한 거 아니란 말이야.

ب.لماذا توبخينني أنا فقط طوال الوقت؟ لقد أخبرتك أنه لم يكن خطأي.

2

가: 나 이제 아빠 말 안 듣고 내가 하고 싶은 대로 할 거야.

أ.لن أسمع لأبي بعد الآن وسأفعل ما أود فعله.

나: 너 왜 이렇게 속을 썩이니? 아빠 말 들어.

ب.لماذا تضايقني بهذا الشكل؟ استمع إلى أبيك.



