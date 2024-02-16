(17) 무슨 상관이야

동백: 엄마, 죽지 마.

أمي، لا تموتي.

정숙: 떠들지 말고 자.

توقفي عن الحديث ونامي.

동백: 그 콩팥인지 쓸갠지 그거 그냥 내거 떼 주면 되잖아.

تلك الكلية أو المرارة، يمكنني أن أعطيك من جسمي.

정숙: 야!

أنت!

동백: 뭐!

ماذا؟

정숙: 내가 너 그 소리 할까봐 아주 오기 싫었다구.

لم أرغب في المجيء إلى هنا خوفا من أن تقولي ما تقولين الآن.

키우지도 못한 딸년 그걸 떼 가느니 내가 접시 물에 코를 박고 말지!

أفضل الموت على أن أخذ من ابنتي التي لم أعتني بها جيدا أي شيء.

동백: 그게 내 쓸개지, 엄마 쓸개야?

أتحدث عن المرارة الخاصة بي أنا، وليست بك!

왜 내거를 내가 하겠다는데 엄마가 뭐라 그래? 무슨 상관이야.

أقول إنني سأفعل شيئا ما بشيء في جسدي أنا، فلماذا تتدخلين! هذا لا يعنيك!

정숙: 내가 미워야지! 이를 갈아야지! 왜 냉큼 떼 준다고 나서!

عليك أن تكرهيني! عليك أن تكرهيني بشدة! لماذا تقولين ستعطيني من جسدك حتى بلا تردد.





شرح التعبير

상관: أشياء ترتبط ببعضها أو وجود نوع من الارتباط

무슨: صفة/ تؤكد تناقض المعنى





يستخدم التعبير عندما يرغب المتحدث في أن يقول لشخص يتدخل في أموره بالنصيحة أو التدخل المباشر " لا تتدخل بأي شكل، هذا الأمر يخصني وليس لديك أي علاقة به، لذا لا تتدخل أو تقول أي شيء. وقد يستخدم أيضا لتعبير المتحدث عن نيته عدم القيام بأي شيء فيما يخص أمر غير متعلق به ومرتبط بشخص آخر.

بالنسبة ل "무슨" فهي تعني "أي" وتستخدم في أسئلة من نوع " 무슨 색이에요?" أي "أي لون"، أو "무슨 계획이 있어요?" يعني "هل لديك أي خطط؟" وغيرها للاستفسار عن نوع شيء معين ولكن هنا استخدمت للتأكيد على معنى متناقض. ويعني " 무슨 상관이야." في هذه الجملة "아무 상관도 없다" يعني لا علاقة لك بالأمر إطلاقا. ومثلا إذا قلنا:

이런 상황에 무슨 파티야

يعني: تحضير حفل في هذا الموقف أمر غير معقول





شرح الأمثلة

1

가: 그렇게 화만 내지 말고 그 사람 다시 한 번 만나 봐.

أ.لا تغضب بهذا الشكل وجرب أن تقابله مرة أخرى.

나: 무슨 상관이야. 내가 싫다는데.

ب.ما دخلك بهذا الأمر؟ أقول إنني لا أرغب في مقابلته.

2

가: 네가 경호한테 이번 일은 하지 말라고 얘기 좀 해 줘.

أ.قل لـ"كيونغ هو" ألا يفعل ما فعله هذه المرة.

나: 내가 무슨 상관이야. 자기 일은 자기가 알아서 하는 거지.

ب.وما دخلي أنا؟ عليه أن يفعل ما عليه فعله بنفسه.



