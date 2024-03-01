(1) 불난 데 부채질 한다

혜영: 그걸 정신승리라구 하는 거예요. 형님은 아셨어요?

يسمون هذا فوزا عقليا. هل كنت تتخيلين

윤재 현재가 저렇게 결혼도 못하구 속썩일지.

أن "يون جيه" و"هيون جيه" لن يتزوجا وسيظلان في هذا الضيق والحرج.

경애: 그게 무슨 속썩이는 거야. 나 아무치두 않아. 결혼은 맘만 먹으면 하는거야. 우리 애들이 눈이 높아서 그래!

أي حرج؟ أنا بخير تماما. يمكن لأي من كان الزواج فقط عندما يرغب. وأولادي لديهم معايير عالية في اختيار شريك الحياة.

혜영: 남자구 여자구 때 놓치면 힘들어요.

بغض النظر عن الجنس، إذا فات الوقت يصبح الزواج صعبا

내가 아는 집은 아들이 육십까지 장가를 못가서 구십된 엄마가 환갑잔치 해주게 생겼어요.

أعرف رجل لم يتزوج حتى عمر الستين واضطرت أمه التسعينية أن تحضّر بنفسها لحفل عيد ميلاده الستين.

경애: (생각) 불난 데 부채질 잘한다!

إنها ترمي الزيت على النار





شرح التعبير

يستخدم التعبير عندما يقع أمر ما لشخص ويتسبب شخص آخر في جعله أصعب أو يكون هناك شخص في غاية الغضب ويتسبب أحدهم في إغضابه أكثر. يستخدم التعبير عادة في المواقف السلبية لوصف شخص لا يساعد بأي شكل بل على العكس من ذلك يتسبب في جعل الموقف أكثر صعوبة.

كلمة " 부채질" تعني تحريك المروحة للتهوية. عند تحريك المروحة بالقرب من حريق ستصبح النيران أكبر أي يصبح الوضع أكثر سوءا. يعني التعبير في العربية "إلقاء الزيت على النار".





شرح الأمثلة

1

가: 너 머리 스타일이 바뀌었네. 예전 머리가 더 예뻤는데.

أ.هل غيرت تصفيفة شعرك؟ كان يبدو أفضل في السابق.

나: 불난 데 부채질하는구나. 나도 이 머리가 마음에 안 든단 말이야.

ب.لماذا تلقي الزيت على النار. أنا أيضا لا يعجبني هذا.

2

가: 이번에도 운전면허 못 받았어?

أ.ألم تتمكن من الحصول على رخصة القيادة هذه المرة أيضا؟

나: 안 그래도 속상하니까 불난 데 부채질하지

ب.أنا أشعر بالغضب بالفعل فلا تحاول إلقاء الزيت على النار.