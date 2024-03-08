ليسيرافيم تدخل قائمة بيلبورد هوت 100

دخلت فرقة ليسيرافيم قائمة بيلبورد هوت 100 الأمريكية لأول مرة اليوم 6 مارس، لتحتل المرتبة الـ99 في القائمة بأغنيتها "إيزي Easy".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج أغنية لفرقة ليسيرافيم في قائمة بيلبورد هوت 100.

وكانت عضوة الفرقة هوه يون جين قد قالت إن حلمها هو أن يتم إدراج الفرقة في القائمة.

بهذا أصبحت ليسيفرافيم ثامن فرقة كورية تنجح في دخول قائمة بيلبورد هوت 100 بعد فرق الكيبوب مثل بي تي اس وسترياي كيز وتوايس وبلاك بينك ونيوجينز وفيفتي فيفتي.

وتروي أغنية إيزي لفرقة ليسيرافيم قصة عضوات الفرقة اللاتي يقمن بكل شيء بشكل سهل وبإرادة قوية، على الرغم من أنه لا يوجد شيء سهل في الحياة.