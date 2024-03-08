إطلاق هيئة استشارية كورية لتنشيط السياحة القادمة من الشرق الأوسط

تم إطلاق مجلس "عالم عربي في كوريا"، وهو هيئة استشارية بين القطاعين العام والخاص لتنشيط السياحة القادمة من الشرق الأوسط إلى كوريا الجنوبية، وذلك في حفل أقيم يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي بتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بالتعاون مع مؤسسة تنمية السياحة.

وسوف يقوم مجلس "عالم عربي في كوريا" بتهيئة البيئة السياحية الصديقة للشرق الأوسط لجذب المزيد من السياح العرب إلى كوريا الجنوبية، من خلال تطوير الخدمات المتخصصة للسياح من الشرق الأوسط وإنشاء مرافق خاصة بهم.

الجدير بالذكر أن التنوع الغذائي والمرافق التي تراعي الثقافة العربية تعتبر أهم العوامل التي يأخذها السياح العرب بعين الاعتبار عند اختيار الوجهة السياحية.

وقد حضر الحفل وزير الثقافة والرياضة والسياحة "يو إين تشون"، ونائبتُه "جانغ مي ران"، وسفراء الدول الخمس الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لدى كوريا الجنوبية، بمن في ذلك السفير الإماراتي "عبد الله سيف النعيمي"، والسفير السعودي "سامي السدحان"، والسفير القطري "خالد بن إبراهيم الحمر"، والسفير الكويتي "ذياب الرشيدي".

كما حضره مسؤولو 31 شركة كورية عاملة في مجالات الفنادق والرعاية الطبية ومستحضرات التجميل والتسوق والأغذية والمشروبات ومحتويات الثقافة الكورية.

وقد بلغ عدد السياح العرب القادمين من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لكوريا الجنوبية في العام الماضي 31 ألفا و29 شخصا، لينتعش إلى 90% من مستوى ما قبل جائحة كورونا في عام 2019.

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على السياحة في كوريا الجنوبية من الشرق الأوسط بسبب الشعبية المتزايدة لأغاني الكيبوب والمسلسلات التلفزيونية الكورية بين جيل العشرينيات والثلاثينيات من العمر في الشرق الأوسط، إلى جانب تزايد الاهتمام بمستحضرات التجميل الكورية، والسياحة الطبية في كوريا لدى النساء العربيات.

وتخطط وزارة الثقافة والرياضة والسياحة لتقديم معلومات لـ31 شركة كورية أعضاء حول التطورات التي ستحدث في الطلب على السياحة في كوريا من الشرق الأوسط، كما ستقدم لها استشارات تتعلق بالثقافة العربية.

وتخطط الوزارة أيضا لتقديم دعم لها بشأن تطوير المنتجات السياحية المخصصة للسياح العرب، والترويج لها في معرض الثقافة والسياحة الكورية الذي سيقام في قطر في شهر مايو القادم، ومعرض السياحة الكورية المقرر عقده في دبي في شهر نوفمبر القادم.