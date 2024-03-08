مدينة دام يانغ الكورية توقع مذكرة تفاهم مع شركة إماراتية لتصدير منتجاتها الزراعية

وقعت مدينة "دام يانغ" في مقاطعة جنوب جولا في كوريا الجنوبية يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي مذكرة تفاهم في دبي مع مجموعة "بلاك تيلوب فلاورز" الإماراتية لإنشاء منصة لتصدير منتجات "دام يانغ" الزراعية.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، ستقوم "دام يانغ" بتوريد شتلات عالية الجودة وتقديم الدعم الفني لمجموعة "بلاك تيلوب فلاورز" للزراعة التجريبية لفراولة "دام يانغ".

ومن جانبها، ستقوم المجموعة الإماراتية بمشاركة نتائج الزراعة التجريبية وإعداد خطط لتوسيع مساحة الزراعة في المستقبل.

ويتم حاليا تصدير فراولة "دام يانغ" إلى الولايات المتحدة وهونغ كونغ ومنغوليا بفضل زيادة شعبيتها في الخارج.

وأعربت بلدية "دام يانغ" عن توقعاتها بأن تسهم مذكرة التفاهم هذه في الترويج لفراولة "دام يانغ" في الشرق الأوسط، مما سيؤدي إلى زيادة حجم صادراتها إلى أسواق الدول العربية.

وقال "لي بيونغ نو" رئيس بلدية "دام يانغ" إنه تم وضع أساس للترويج لفراولة "دام يانغ" في أسواق الشرق الأوسط، متعهدا بتقديم الدعم الفني الكامل لضمان تحقيق إنجازات من خلال مذكرة التفاهم.

وقام "لي" والوفد المرافق له في زيارته للإمارات العربية المتحدة بجولة تفقدية في المرافق الاقتصادية والصناعية الرئيسية هناك، ضمن سعي "دام يانغ" لتعزيز التعاون مع الإمارات.