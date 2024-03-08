مركز دبي للسلع يعزز شبكة أعماله في كوريا

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة يوم الثامن والعشرين من فبراير الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الكورية لتنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال، إيذانا بانطلاق تعاون طويل الأجل يهدف إلى توطيد أسس للابتكار وتعزيز الأعمال.

وقال المركز إنه انسجاما مع التزامه بتعزيز نمو الشركات الناشئة ودعم الابتكار، فإن هذه المشاركة الجديدة ستسهم في تعزيز حضور شبكة أعماله في كوريا الجنوبية، في خطوة استراتيجية تعزز التدفقات التجارية والاستثمارية وتفتح آفاقا جديدة لفرص التجارة والأعمال بين الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه عقب المشاركات الرئيسية التي أعلن عنها مركز دبي للسلع المتعددة في العام الماضي مع جمعية تعزيز صناعة "بلوك تشين" ومدينة "صونغ نام".

وتتضمن المذكرة تدشين سلسلة من المبادرات الرئيسية والحيوية الداعمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما فيها فرص النمو والتطوير العابرة للحدود من خلال برامج إرشادية وتوجيهية، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات الدولية وبحث سبل الشركات والمشروعات المشتركة الجديدة.

وفي السياق نفسه، شارك مدير سياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الكورية، وعدد من رجال الأعمال الكوريين، في منتدى الاستثمار العالمي "إنفستوبيا" الذي أقيم في أبوظبي لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في البلدين.

وجاءت هذه المشاركة في منتدى "إنفوستوبيا" في إطار إجراءات المتابعة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة الكورية ووزارة الاقتصاد الإماراتية تحت إشراف رئيسي البلدين في شهر يناير من العام الماضي.