جامعة بني سويف التكنولوجية المصرية تستضيف قافلة الثقافة الكورية

قام مدير المركز الثقافي الكوري في القاهرة "أوه سونغ هو" يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي بزيارة لجامعة بني سويف التكنولوجية لتعزيز التبادلات الثقافية، ضمن فعاليات "قافلة الثقافة الكورية" التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري لمعايشة بعض الأجواء الكورية، وتوفير فرصة لطلاب الجامعة لتجربة وتذوق الثقافة الكورية عن قرب.

وأعرب مدير المركز الثقافي الكوري "أوه" عن سعادته بتنظيم قافلة الثقافة الكورية، مشيرا إلى أن الفعاليات تستهدف التعريف بمكونات الثقافة الكورية، وتعزيز التفاهم والتبادلات الثقافية بين كوريا الجنوبية ومصر.

وأضاف أن تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الإبداعية والفنية يعد حجر الزاوية في العلاقات الثقافية بينهما، والتي تزخر بتاريخ غنيّ وتراث ثمين، معربا عن أمله في أن تلبي فعاليات قافلة الثقافة الكورية تطلعات طلاب جامعة بني سويف التكنولوجية، وأن تسهم في توسيع معارفهم حول كوريا.

كما أكد أنه سيبل قصارى جهده لنشر الثقافة الكورية من خلال تنظيم العديد من الفعاليات التي من شأنها تعزيز التبادلات الثقافية بين سيول والقاهرة.

ومن جهته، أشاد رئيس جامعة بني سويف الدكتور "جان هنري حنا" بالتطور السريع الذي تشهده العلاقات الكورية المصرية في مجالات مختلفة، منها السياحة والاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن القافلة توفر مساحة مفتوحة لمعايشة بعض الأجواء الكورية وتوفير فرصة لطلاب الجامعة لمعرفة الثقافة الكورية وتعزيز التبادلات الثقافية والصداقة بين البلدين.

واستهدفت القافلة التي تم تنظيمها يوم الثامن والعشرين من فبراير، تعزيز فرص التبادلات الثقافية والفكرية، وتوسيع الآفاق، وتبادل الأفكار، للمساهمة في تعميق العلاقات بين الشعبين الكوري والمصري، ونشر الثقافة الكورية على نطاق واسع، مما سيسهم في تعزيز التفاهم والتبادلات الثقافية بين البلدين.

وتضمنت فعاليات القافلة معرضا للتراث الكوري، حيث تم عرض آلات موسيقية تقليدية، وعناصر من الحياة اليومية في كوريا قديما، و"هان جي"، وهو الورق التقليدي المصنوع يدويا، وتضمنت أيضا تجربة ارتداء الزي التقليدي الكوري "هان بوك".

وفي جناح الواقع الافتراضي، استمتع طلاب الجامعة بالمناظر الخلابة والتراث الثقافي الكوري، وتجربة الألعاب التقليدية الكورية، مثل "توهو" و"يوت نوري" و"جيغي تشاغي".

كما أُتيحت الفرصة للطلاب لتذوق مجموعة متنوعة من الأطعمة الكورية، واستكشاف مزايا الطعام الكوري الذي بات يحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم بفضل اعتماده بشكل أساسي على الخضروات الطازجة.

وضمن فعاليات القافلة، تم عرض الفيلم الكوري بعنوان "جروي المحبوب" لتقديم تجربة فريدة تلبي شغف طلاب الجامعة بالأفلام السينمائية الكورية التي تتميز بقصص ثرية وإبهار بصري وعمق عاطفي.