نادر هونغ غُن إيل: العرب مازال لديهم جونغ





السيد/ هونغ غُن إيل، واسمه العربي "نادر"، شاب كوري درس الترجمة الفورية بين اللغتين الكورية والعربية في قسم الدراسات العليا بجامعة هان غوك، ولديه خبرات متعددة في الترجمة في الدول العربية، من بينها مصر ولبنان والكويت، ويقول في مقابلة مع القسم العربي إنه يدرس كل يوم رغم تخرجه مؤخرا، فدراسة اللغة تحتاج إلى استمرارية وجدية ووقت طويل.









ويضيف نادر أنه نظرا لرغبته في أن تكون خدمته العسكرية مترجما في الجيش فقد درس كثيرا إلى أن التحق بقوات وحدة دونغ ميونغ ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.









كما يقول إنه ظل يركز على دراسة اللغة الفصحى مع عدم التأثر بأي لهجة محلية عامية، معربا عن ثقته بأن القدر ظل يقوده إلى دراسة اللغة العربية.









ويتحدث نادر عن دراسته للغة العربية في مركز اللغات لغير الناطقين باللغة العربية في جامعة الكويت مع طلاب من مختلف دول العالم ويصف ذلك بأنه كان تجربة مفيدة ومهمة في حياته الدراسية، كما يتحدث عن نشوئه في سنغافوره واختلاطه بأشخاص من جنسيات مختلفة، ويحكي عن تجاربه في التعامل مع المواطنين في لبنان والكويت ومصر وكيف أنهم لا يزالون يتمتعون بالمعاملة الودية مع الآخرين، وهو ما يسمى باللغة الكورية "جونغ".









ويتحدث أيضا عن التنافس المحتدم بين ترجمة الذكاء الاصطناعي والترجمة البشرية، متوقعا أن تتطور الترجمة الآلية بشكل كبير خلال الفترة القليلة القادمة. ويقول إنه يرغب في العمل مستقبلا في الدول العربية كمترجم.

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