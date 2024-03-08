مروة العقروبي: الخراريف تستهدف الترفيه والتوجيه الأخلاقي

عبر الهاتف الدولي بين سيول والشارقة، تحدثت السيدة/ مروة العقروبي رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين إلى القسم العربي، حيث قالت إن المجلس الإماراتي يتبع المجلس الدولي لكتب اليافعين مع أكثر من 80 مجلسا آخر حول العالم. وحول معرض "خراريف" الذي أقيم مؤخرا على هامش أيام الشارقة، توضح السيدة مروة أن كلمة خراريف كلمة دارجة إماراتية تعني "حكايات شعبية"، مشيرة إلى أن تلك الحكايات لديها هدفان رئيسيان، هما: الترفيه، والتوجيه الأخلاقي ونشر الحكمة، مما يساعد على تربية الأطفال.





وأوضحت أيضا أنه يتم في المعرض دعوة رسامين من ثقافتين مختلفتين، وهذه المرة تمت دعوة فنانين كوريين قاموا برسم قصص تراثية إماراتية من منظورهم، وهو ما ساعد على تأسيس حوارات ثقافية، وتبادل أفكار خلاقة وإبداعية، والتأكيد على القيم الإنسانية المشتركة.

وتقول المسؤولة الإماراتية إنها اكتشفت خلال زيارتها لكوريا في معرض الكتاب العام الماضي مدى حب الكوريين للقصص الشعبية وتشابه هذه القصص مع القصص الشعبية الإماراتية من حيث حب الخير والقيم العائلية. ووصفت الكوريين بأنهم شعب لطيف وودود، وقد لفت انتباهها تمسك الكوريين بالتراث والتقاليد، مؤكدة أن هناك اهتماما كبيرا لدى الإماراتيين بالثقافة الكورية. وأضافت أن هناك ترقبا لبدء عمل معهد الملك سيجونغ في الإمارات، حيث اختار الشارقة مقرا إقليميا لنشاطه.

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