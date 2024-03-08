تثبيت 10 أعمال كورية من الأثاث الفني في متحف قطر الوطني بشكل دائم

تقديم الصورة : الفنان تشيه بيونغ هون

ربما يعد متحف قطر الوطني الذي يسمى بـ"وردة الصحراء" من أكثر المباني شهرة في العاصمة القطرية "الدوحة" حيث قام بتصميمه الفنان المعماري الفرنسي المشهور "جان نوفيل"، وهو على شكل أقراص متشابكة مستلهمة من شكل وردة الصحراء.

وبفضل مظهره المذهل الذي تم إنشاؤه باستخدام ثلاثمائة وست عشرة لوحة دائرية كبيرة تمتزج وتتشابك مع بعضها البعض مثل بتلات الورود، يضعه الكثير من المسافرين في قائمة السفر الخاصة بهم.





تقديم الصورة : الفنان تشيه بيونغ هون

ومؤخرا نشأ سبب آخر في ضرورة زيارته بالنسبة للكوريين وهو وضعُ 10 أعمال للفنان الكوري الكبير "تشيه بيونغ هون" الذي اخترع مجال الأثاث الفني في الساحة الواقعة في قلب المتحف.





تقديم الصورة : الفنان تشيه بيونغ هون

وتم وضع العديد من الأحجار الضخمة التي يبلغ طول أحدها خمسة أمتار في منتصف الساحة التي يتردد عليها معظم زوار المتحف وتقام فيها الكثير من الأحداث الرئيسية.

وهي ليست فقط تماثيل منحوتة يمكن النظر إليها، بل أيضا مقاعد وطاولات حجرية يمكن للناس الجلوس عليها للاستراحة.

وقال الفنان الذي عاد إلى كوريا بعد حضوره حفل الافتتاح في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، بصوت متحمس، إنه كان ينوي زيارة هذا المتحف الرائع الذي صممه جان نوفيل يوما ما، لكنه لم يحلم أبدا بأن يذهب إليه لوضع أعماله هناك.

وأعرب عن تشرفه بوضع أعماله بشكل دائم في الساحة ليتمكن من رؤيتها في أي وقت.

تقديم الصورة : الفنان تشيه بيونغ هون

الجدير بالذكر أن الفنان تشيه أصبح معروفا عالميا من خلال إنشاء مجال "الأثاث الفني" باستخدام مواد طبيعية مثل الحجر والخشب والحديد.

والأثاث الفني هو نوع فني يعبر الحدود بين الفن والتصميم من خلال إضافة لمسة فنية إلى الوظيفة الأصلية للأثاث.

والفنان تشيه مشهور جدا في الخارج لدرجة أن رئيس مجموعة غوتشي "فرانسوا بينو"، وهو من محبي الفن، يقول إنه من المعجبين به.

وقد أقام أول مصمم أثاث كوري معرضا خاصا به في باريس في عام ألف وتسعمائة وتسة وتسعين.

ويوجد بعضٌ من أعماله في متحف متروبوليتان للفنون في أمريكا، ومتحف فيترا للتصميم في ألمانيا، ومتحف الفنون الزخرفية في باريس عاصمة فرنسا، ومتحف إم بلاس في هونغ كونغ.





تقديم الصورة : الفنان تشيه بيونغ هون

وفي شهر سبتمبر من عام 2022 تلقى الفنان تشيه رسالة بالبريد الإلكتروني من المتحف القطري أخبره فيها بعقد مهرجان جديد للتصميم في قطر في شهر فبراير من عام 2024 حيث يخطط المتحف لتثبيت بعض الأعمال الفنية بشكل دائم خارج المتحف.

وقد قدّم الكثير من كبار الفنانين من جميع أنحاء العالم بمن فيهم الفنان تشيه، تصميماتهم، وبعد عملية الفحص في شهر فبراير من العام الماضي تم اختيار أعمال تشيه في النهاية.

وقال تشيه إنه تلقى في البداية مقترحا لتركيب أعماله على أطراف المتحف، لكن الأميرة الشيخة المياسة، ورئيسة مجلس إدارة المتحف الوطني، نظرت إلى تصميمه وقالت إن من الأفضل وضعها في الساحة المركزية التي يتردد عليها معظم الزوار.

وتشمل الأعمال عشرة مقاعد وطاولات مصنوعة من البازلت الخام. وقد اثنت الأميرة القطرية على هذا العمل قائلة: إن الأعمال ذات الطابع الشرقي التي تُظهر آثار الزمن، وخاصة الملمس الحجري، تتناغم بشكل جميل مع المظهر الخارجي للمتحف.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية إنتاج فيلم وثائقي بقيادة الأميرة المياسة يسلط الضوء على أعمال الفنان تشيه قريبا.