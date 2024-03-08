الثقافة الكورية للنساء الغواصات تلاقي رواجا كبيرا في الإمارات

تم تقديم الثقافة الخاصة والمتميزة لجزيرة جيجو الكورية إلى المواطنين في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة لقيت الثقافة المتفردة للنساء الغواصات المعروفة باسم "هينيو" انتباها خاصا هناك.

وعندما تم تقديم رقصة تقليدية خاصة بالجزيرة الكورية، اتجهت إليها أنظار المشاهدين ثم جاءت طلبات التصوير من هنا وهناك.

كما حظي العديد من البرامج الخاصة بتجربة ثقافة الجزيرة برواج كبير.

وكان ذلك كله ضمن الفعالية الخاصة بالاحتفال بيوم التراث الثقافي المحلي التي دعت إليها إمارة الشارقة وفدا خاصا من الجزيرة الكورية.

ونظرا لأن الشارقة مركز ثقافي وفني في الشرق الأوسط، فهي تهتم كثيرا بالثقافة الكورية لدرجة أنها استضافت المقرالإقليمي لمعهد سيجونغ لتعلم اللغة الكورية.

وقال السيد "أبو بكر الكندي" مدير "يوم التراث الثقافي" في الشارقة إن موضوع الحدث هذا العام هو "التواصل من خلال أوجه التشابه".

وأوضح أنه عندما قام بزيارة رسمية إلى جيجو العام الماضي لاحظ العديد من أوجه التشابه على الرغم من أن جيجو والشارقة بعيدتان جغرافيا.

وقد حظيت ثقافة هينيو على وجه الخصوص بالكثير من الاهتمام هناك بسبب وجود أوجه تشابه كثيرة بينها وبين تقليد صيد اللؤلؤ الذي كانت تعتمد عليه حياة سكان السواحل في الجزيرة العربية قبل اكتشاف النفط.

علاوة على ذلك ناقش الطرفان فتح خط طيران مباشر للتبادل السياحي بينهما.

وتعد الإمارات العربية المتحدة قوة فضائية ناشئة، حيث أصبحت أول دولة عربية تطلق مسبارا إلى المريخ.

وبما أن جزيرة جيجو لديها أيضا شركة خاصة لمركبات الإطلاق الفضائية، فإنه يجري تعزيز التبادلات في هذا المجال بين الطرفين.