تزايد الطلب على الطعام الكوري في الكويت

يتزايد طلب الكويتيين على الطعام الكوري بشكل مضطرد.

وبالتوازي مع ارتفاع شعبية الموسيقى والأزياء والترفيه الكورية في مختلف دول العالم يتزايد اهتمام الكويتيين بالثقافة الكورية بوتيرة سريعة.

مثلا، تم افتتاح العديد من المطاعم الكورية هناك. كما ظهرت المأكولات المختلطة التي تجمع بين الطعام الكوري والكويتي، مما يوسع نطاق مستهلكي الطعام الكوري من الكويتيين.

وعلى وجه الخصوص، يعتبر الطعام الكوري صحيا على نطاق واسع لأنه يستخدم الكثير من الخضروات الطازجة والأطعمة المخمرة، لذلك يرحب به المستهلكون الكويتيون.

ووفقا للاتحاد الكوري للتجارة الدولية، بلغت قيمة الصادرات الكورية من المواد الغذائية إلى الكويت خمسة ملايين ومائتين وسبعين ألف دولار في عام 2022، بزيادة نسبتها 45 بالمائة عن العام السابق.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي سجلت مليونين وثمانمائة وسبعين ألف دولار بزيادة ثلاثين فاصل تسعة بالمائة.

كما ارتفعت قيمة الصادرات في عام 2021 بنسبة ثمانية عشر بالمائة عن العام السابق لتصل إلى ثلاثة ملايين وستمائة وعشرين ألف دولار الأمر الذي يعني زيادة كبيرة خلال ثلاثة أعوام متتالية.

وكان أكثر المواد الغذائية رواجا من بين الصادرات الكورية: المعكرونة الفورية راميون، حيث مثلت خمسين بالمائة من إجمالي الصادرات في عام ألفين واثنين وعشرين.

والسبب هو أن لدى الكويت مثل كوريا ثقافة التمتع بالطعام الحار، ولهذا فإن أنواعا مختلفة من الراميون الحار الكوري تحظى بشعبية كبيرة هناك.

ولهذا يمكن العثور على منتجات الراميون الكوري في متاجر محلات البقالة الكويتية الكبيرة بسهولة.