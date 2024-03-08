صدر في كوريا مؤخرا كتاب بعنوان "جولة ثقافية في الشرق الأوسط والبلدان الإسلامية"، وكتبته الدكتورة "أوم إيك ران" في جامعة "دانكوك" الكورية.

ويعتبر هذا الكتاب بمثابة رحلة لاكتشاف الحقائق عن الشرق الأوسط والإسلام، واتخاذ طريقة لاكتشاف أولئك الذين يعيشون بناء على تاريخهم وثقافتهم الفريدة.

ويستهدف هذا الكتاب تصحيح التصورات القائمة على طريقة التفكير المتمركزة حول الغرب حيث يقدم منظورا متوازنا من خلال دراسة تأثير الإسلام على تاريخ البشرية، بما في ذلك التاريخ العربي والشرق الأوسط.

ونتيجة لذلك، يمكن للقراء فهم الصراع بين إسرائيل وحماس، والتمييز والعنف اللذين تعاني منهما النساء المحجبات، والعديد من المسلمين الذين يستمتعون بالمحتويات الكورية ويزورون كوريا، وتصحيح التحيزات وسوء الفهم القائم، لخلق منظور جديد للشرق الأوسط والثقافة الإسلامية.

الجدير بالذكر أن البروفسورة اوم، كاتبة الكتاب، كانت قد حصلت على درجة الدكتوراه في دراسات الشرق الأوسط من جامعة إكستر بإنغلترا في عام 2004 ثم عادت إلى كوريا لتشارك بنشاط في الأبحاث والتدريس وتأليف الكتب. وتقوم أيضا بإجراء أبحاث وإلقاء محاضرات حول الإسلام وثقافة الاستهلاك، والأجيال الشابة المسلمة، ومنطقة الخليج والشرق الأوسط، وقضايا المرأة العربية.