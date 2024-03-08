صدر في البلاد مؤخرا كتاب بعنوان "الآن مرة أخرى، المملكة العربية السعودية" من تأليف "بارك إين شيك" الذي عمل في شركة إنشاءات سعودية لمدة ثلاثة عشر عاما، حيث يسجل في كتابه التغيرات والواقع في المجتمع السعودي.

ويشمل كتابه وصفا لأوجه المجتمع السعودي من أول وصوله إلى المملكة ومواجهة سوء الفهم والحقائق، إلى التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي حدثت منذ تولي الملك سلمان العرش وظهور ابنه ولي العهد محمد بن سلمان.

وعلى وجه الخصوص، يحلل المؤلف كيف بدأت المشروعات السعودية العملاقة وما هو جدواها، ويلقي نظرة تفصيلية على العملية التي قام من خلالها ولي العهد بتغيير المملكة العربية السعودية وما يحلم به في نهاية المطاف.

ويشير بعض النقاد إلى أن كتاب "الآن مرة أخرى، المملكة العربية السعودية" هو أفضل دليل لمن يريد معرفة ما يحدث حاليا في المملكة، وكذلك أصل واتجاه المجتمع السعودي والمشروعات الوطنية السعودية.