تحصل فرقة NCT Wish على محبة كبيرة بمجرد ظهورها حيث حصلت على جائزة المركز الأول لأغنيتها الأولى "WISH" في برنامج "Champion"، يليها المركز الأول في برنامج "The Show" وبهذا تستحق لقب أفضل فنان جديد للعام