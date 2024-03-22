اللقاء مع الحضارة المصرية القديمة في سيول

أقامت مؤسسة "سونغ با" الثقافية بالتعاون مع السفارة المصرية لدى سيول فعالية "يوم مصر"، يوم الـ20 في هذا الشهر، في مكتبة "سونغ با كول ما رو " التابعة للمؤسسة.

وتماشيا مع زيادة اهتمام المواطنين الكوريين بالقمة الكورية الإفريقية التي ستعقد في شهر يونيو القادم في كوريا، والثقافة الإفريقية، حضر الفعالية سعادة السفير المصري "خالد عبد الرحمن" وزوجته من أجل ممارسة الدبلوماسية المدنية الكورية المصرية.

وضمن الفعالية، تم تنظيم مجموعة متنوعة من التجارب الثقافية المصرية، شملت كلا من معرض خاص للحروف العربية للدكتورة "صوفيا الخولي"، وتجربة كتابة الأسماء بالهيروغليفية على ورق البردي، وتجربة الطعام المصري بما في ذلك الشاي والوجبات الخفيفة التقليدية، وتجربة الملابس المصرية التقليدية، وصنع بعض الحلي والدمى الورقية المصرية، وعرض للفيلم الوثائقي " مقبرة الأهرام المفقودة".

بالإضافة إلى ذلك، تم إلقاء محاضرة بعنوان "تعلم الهيروغليفية: أنا فرعون"، وقد أتاحت فرصة للتعرف على الحضارة المصرية القديمة باستخدام "ميتا إيديو بوك" الذي طورته وأصدرته شركة "ميتا إيجيت" في شهر فبراير الماضي ليكون أول تطبيق تعليمي للحضارة المصرية القديمة في كوريا.

تجدر الإشارة إلى أن تطوير هذا التطبيق جرى بدعم من اللجنة الكورية للترويج لصناعة ثقافة النشر ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية.

ويساعد هذا التطبيق مستخدميه على الحصول على معلومات عن الحضارة المصرية القديمة في أثناء اللعب من خلال ألعاب واختبارات باستخدام وسائل تعليمية متنوعة.

وقال مسؤول في المكتبة إن الفعالية باعتبارها أول مشروع في عام 2024 لاستكشاف 4 حضارات قديمة، قد أتاحت فرصة لتجربة ثقافة مصر التي تعتبر أقدم حضارة بشرية.

كما أعرب عن امتنانه للسفارة المصرية على السماح بتجربة الطعام المصري رغم أن الفعالية أقيمت خلال شهر رمضان المبارك.