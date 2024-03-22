تقديم الأدب الكوري إلى مصر

من المتوقع أن يقيم المركز الثقافي الكوري في القاهرة حدثا خاصا بعنوان "شهر الأدب الكوري" يتم من خلاله تقديم الأدب الكوري هناك خلال شهر رمضان.

ويخطط المركز الثقافي الكوري لتقديم عدد من قصص الأطفال الكورية التقليدية باللغة العربية تحت شعار "قصة كوريا" خلال هذا الشهر إلى جانب عرض بعض الكتب المعنية والأفلام.

ويوم الـ27 من هذا الشهر ستُقام فعالية للقاء مع الأديب الكوري "هونغ بو يونغ" الذي كتب رواية "أقوم بإيجار أبي" التي تم إنتاجها كدراما في مصر، لتُبث هناك كبرنامج خاص في رمضان هذا العام.

وقال المركز إن الأدب يعتبر من أسرع الوسائل لفهم عواطف شعبي البلدين، مشيرا إلى أن اهتمام المواطنين المصريين بالأدب الكوري قد زاد بالتوازي مع زيادة عدد متعلمي اللغة الكورية في مصر.