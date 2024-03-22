الاتصالات الكورية المصرية بشأن غزة

أجرى وزير الخارجية الكوري "جو تيه يول" مكالمة هاتفية مع نظيره المصري "سامح شكري" مؤخرا.

وقال الوزير الكوري لنظيره المصري إن كوريا باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سوف تتعاون مع المجتمع الدولي باستمرار من أجل تسوية هذه القضية.

ومن جانبه أكد الوزير المصري على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية هناك نتيجة لطول أمد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مطالبا الجانب الكوري ببذل جهود بناءة لتسوية القضية، وفي المقابل أعرب الوزير الكوري عن موافقته على طلب نظيره المصري.

كما طلب الوزير جو حضور الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" القمة الكورية الإفريقية التي ستعقد يومي الرابع والخامس من شهر يونيو القادم في كوريا.

وأعرب الوزير جو أيضا عن أمله في أن يحضر الوزير شكري مؤتمر وزراء خارجية كوريا والدول الإفريقية الذي سيعقد قبل القمة الكورية الإفريقية.