من المتوقع أن ينظم فريق أبحاث العلوم الإنسانية والدراسات الاجتماعية التابع لمعهد الشرق الأوسط في جامعة هان كوك للدراسات الأجنبية فعالية "أسبوع فلسطين" في الأسبوع الأول من شهر أبريل القادم.

ومن الـ1 إلى الـ5 في الشهر القادم سيقيم معرضا خاصا للفنان التشكيلي الفلسطيني "عماد أبو اشتية" بعنوان "رسالة من فلسطين: مع الذكريات الخاصة لأرض الزيتون" في القاعة الرئسية من الطابق الأول لمكتبة الجامعة.

كما سينظم الفريق ندوة بعنوان "دموع فلسطين: روح المقاومة التي ظهرت في الأدب والأفلام" في قاعة "فويلا أكوشينيت" في الطابق الخامس من المكتبة فيما بين الساعة الـ3 إلى الـ4 والنصف من بعد ظهر يوم الـ4 من الشهر القادم.

وبهذه المناسبة قال الفريق إن الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت في الـ7 من أكتوبر الماضي قد دخلت شهرها الخامس ونتج عنها مصرع أكثر من 30 ألفا.

وأشار إلى أن المواطنين الفلسطينيين يواجهون صعوبات أكبر من أي وقت مضى، موضحا أن فعالية أسبوع فلسطين تستهدف إلقاء الضوء على الأوضاع الفلسطينية من خلال الأدب والفن وتقاسمها مع الجمهور الكوري.