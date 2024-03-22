افتتاح غرفة تجارة دبي فرعا لها في سيول

من المتوقع أن تفتتح غرفة تجارة وصناعة دبي فرعا لها في العاصمة الكورية "سيول".

ويجيء ذلك نتيجة لزيادة استفسارات الشركات الإماراتية لدخول كوريا مع تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووفقا لمصادر في القطاع الصناعي الكوري، تعمل غرفة دبي على اتخاذ الإجراءات الخاصة لفتح فرع لها في سيول في شهر مايو القادم.

ومن المتوقع أن يقوم الفرع الجديد بتسليم أصوات الشركات الإماراتية التي أنشأت فروعا لها في كوريا إلى الحكومة الكورية وتنظيم لقاءات بين الشركات الإماراتية والكورية.

يذكر أنه عندما زار الرئيس الكوري "يون صوك يول" وبعض رجال الأعمال الكوريين، الإمارات في العام الماضي، أعلنت الحكومة الإماراتية عن استثمار ثلاثين مليار دولار في كوريا.

وبعد ذلك ظل عدد من المسؤولين الحكوميين الكوريين يزورون الإمارات من أجل مناقشة سبل التعاون الملموس، مع المسؤولين في الحكومة والشركات الإماراتية.

وقال مسؤول في وزارة الصناعة الكورية إن دخول غرفة دبي كوريا خبر جيد بالنسبة للشركات الكورية أيضا، متوقعا أن يتم تجسيد وتفعيل ما نوقش بين الطرفين قريبا.

وحاليا، يدير عدد من غرف التجارة والصناعة التابعة للدول الأوربية والدول الناطقة باللغة الإنغليزية فروعا لها في سيول. وسوف تكون غرفة دبي السابعة عشرة من نوعها.

وتتوقع الغرفة الكورية أن تبدي دول شرق أوسطية أخرى، مثل السعودية، اهتماما أيضا بدخول كوريا.