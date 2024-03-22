شركة تاتا ديه وو الكورية تدخل السوق الجزائرية من جديد

صرحت شركة تاتا ديه وو للمركبات التجارية مؤخرا بأنها ستعيد إنتاج الشاحنات بماركة ديه وو لتدخل من جديد السوق الجزائرية في شمال إفريقيا.

كانت الشركة قد أقامت مراسم خاصة يوم الـ7 من هذا الشهر لإعادة إطلاق شاحنات ديه وو من أجل إعادة دخول السوق الجزائرية.

وحضر هذه المراسم التي أقيمت في أحد الفنادق في العاصمة "الجزائر" حوالي مائتي شخص بمن فيهم "كيم بانغ شين" رئيس الشركة الكورية، ورئيس شركة "بي بي ايه" الجزائرية "محمد بن ناجي".

وتعتزم الشركة الكورية استئناف صادرات الشاحنات إلى الجزائر حيث تحظى باعتراف كبير هناك، وتنوي بناء شبكة من الخدمات والبيع وتوفير قطع الغيار.

تجدر الإشارة إلى أن شركة تاتا ديه وو ظلت تصدر منتجاتها إلى الجزائر منذ عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين.

وفي عام 2009 سجلت صادرات سنوية قدرها 1,409 مركبات كاملة، وبلغ حجم الصادرات التراكمي من المركبات حوالي 9,000 حتى عام 2015.

لكن الاقتصاد الجزائري، الذي يعتمد كثيرا على النفط والغاز، عانى من صعوبات نتيجة لانخفاض أسعار النفط في عام 2015، وتم تقليص استيراد السيارات من الخارج لأسباب مختلفة بما في ذلك حماية الصناعة المحلية.

وبعد ذلك قررت الحكومة الجزائرية تخفيف القيود على الواردات من السيارات الكاملة في العام الماضي تلبية للاحتياجات المحلية.