حنان شياط: حياتي في كوريا تقودني لتحقيق أهدافي المستقبلية





الطالبة المغربية "حنان شياط" بدأت أولا في دراسة الهندسة في المغرب، ثم قررت تغيير مسار دراستها لتدرس الاقتصاد والقانون الدولي حاليا في كوريا، وهو ما أتاح لها حسبما ترى فهم ما يحدث على مستوى العالم. وتقول حنان إن شهر رمضان بالنسبة لها صعب نوعا ما في كوريا لعدم وجود الروحانيات الرمضانية بسهولة، ولذلك فهي تحاول خلق أجواء رمضان بنفسها هنا.









وتضيف حنان شياط أن دراسة القانون ممتعة رغم أنها صعبة وتحتاج إلى الكثير من الجهد والتركيز، مشيرة إلى أن حياتنا اليومية كلها عبارة عن عقود تجعل الأشياء ممنهجة ومفهومة. وعن الحياة في كوريا تقول إن كوريا آمنة بالنسبة لها خاصة كبنت وطالبة، معربة عن إعجابها بنظم الرعاية الصحية والشؤون الإدارية، لكنها تفتقد الدفء الذي تجده في الناس في المغرب. وتقارن الطالبة حنان بين الحياة في المغرب وكوريا، حيث ترى أن الحياة في المغرب فيها توازن بين الحياة العائلية والعمل، وهو أمر غير موجود في كوريا.









وتوضح أن لديها منحتين، الأولى منحة دولية من الجامعة يتم التقديم لها قبل التخرج وتشمل تكاليف الدراسة، والثانية من سام سونغ لتغطية تكاليف معيشة الطالب في كوريا. كما تتحدث حنان شياط عن مشاركتها في برامج لجذب السياح المسلمين إلى كوريا، وعن قناتها على يوتيوب، وتعطي نصائح لمن يرغب في القدوم إلى كوريا من أجل الدراسة أو السياحة، وتؤكد أن حياتها في كوريا تقودها نحو تحقيق أهدافها المستقبلية.

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