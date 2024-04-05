السفير الكوري لدى مصر يتمتع بأجواء رمضان بالزيّ الأزهري

قام السفير الكوري لدى مصر "كيم يونغ هيون" بزيارة لعدد من الأماكن التاريخية في الشارع الإسلامي القديم في منطقة الغورية وسوق خان الخليلي، مرتديا الزي الأزهري والطربوش الأحمر.

وجاءت جولة السفير "كيم" للاحتفال بإفطار رمضان مع المواطنين المصريين.

لؤلؤة: وشارك السفيرَ في جولته عددٌ من طلاب قسم اللغة الكورية وآدابها بجامعة عين شمس.

وقال "كيم" في منشور على فيسبوك إنه كان من دواعي سروره زيارة الأماكن التاريخية في الشارع الإسلامي القديم في الغورية وسوق خان الخليلي للاحتفال بإفطار رمضان مع الأصدقاء المصريين.

وأبدى السفير "كيم" إعجابه بحسن استقبال المصريين له، معتبرا ذلك بأنه كرم ضيافة خاص بالشعب المصري الذي يحتفل بشهر رمضان بمظاهر مختلفة عن بقية دول العالم.

كما أبدى إعجابه أيضا بالأطعمة المصرية خاصة الكفتة، معتبرا أن مذاقها لذيذ.