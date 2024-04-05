مسابقة لتصميم شعار للذكرى الـ50 على العلاقات بين كوريا وكل من قطر وعُمان

نظمت الجمعية الكورية العربية مسابقة لتصميم شعار خاص بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية وكل من دولة قطر وسلطنة عُمان، والتي تصادف هذا العام.

وتم تنظيم هذه المسابقة التي كانت مفتوحة لجميع الذين يحملون الجنسيات الكورية والقطرية والعمانية، بالتعاون مع سفارتيْ قطر وعمان لدى كوريا الجنوبية، والسفارتين الكوريتين لدى قطر وعمان، خلال الفترة من الخامس عشر من مارس الماضي وحتى اليوم الجمعة.

وسوف تقوم لجنة التحكيم بتقييم التصميمات بناء على ملاءمتها للذكرى الخمسين وعناصرها الإبداعية، وجمالها ومدى إمكانية استخدامها، وستعلن عن اسم المصمم الفائز بالمركز الأول يوم الخامس عشر من أبريل الجاري، مع أن موعد الإعلان قد يكون قابلا للتغيير.

وسوف يتم منح جائزة نقدية تبلغ مليون وون، أي ما يعادل حوالي 760 دولارا، لكل فائز بالمركز الأول في المسابقتين.

وسوف يتم استخدام الشعار الفائز في الفعاليات التي ستقام خلال هذا العام بمناسبة الذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية وكل من قطر وعمان.

وقد أقامت كوريا الجنوبية العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر يوم الثامن عشر من شهر أبريل من عام 1974، بينما أقامت العلاقات الدبلوماسية مع سلطنة عمان يوم الثامن والعشرين من شهر مارس من عام 1974.