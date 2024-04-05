المركز الثقافي الكوري لدى القاهرة يستضيف أمسية أدبية للكاتبة الكورية هونغ بو يونغ

استضاف المركز الثقافي الكوري في القاهرة يوم السابع والعشرين من شهر مارس الماضي أمسية أدبية للكاتبة الكورية "هونغ بو يونغ" ضمن فعاليات شهر الأدب الكوري في رمضان، والتي انطلقت يوم العاشر من مارس وتستمر حتى العاشر من أبريل الجاري.

وقد زارت الكاتبة الكورية "هونغ" مصر تلبية لدعوة وجهها لها المركز الثقافي الكوري، احتفالا بنجاح أول تجربة تعاون بينها وبين شركة للإنتاج الدرامي المصري، تجسدت في المسلسل الكوميدي المصري "بابا جِه" المأخوذ عن روايتها "أب للإيجار"، والتي تتناول علاقة الأب بأبنائه ودوره في حياتهم.

وفي كلمتها خلال الأمسية الأدبية، أعربت الكاتبة الكورية "هونغ" عن سعادتها الغامرة بزيارة مصر ومشاهدة الأهرام، بالتزامن مع الأجواء الاحتفالية المميزة لشهر رمضان.

وقالت إن رواية "أب للإيجار" تحكي قصة واقعية عاشتها بنفسها عندما فقد والدُها عملَه خلال فترة التحول الصناعي في كوريا في السبعينيات، حيث اضطرت والدتها للعمل من أجل تلبية احتياجات الأسرة.

وأضافت "هونغ" أنها واحدة من الروائيين الشباب الواعدين في كوريا، وهي تقوم بعمل دراسات عليا في الأدب الكوري في جامعة "دونغ كوك"، وقامت بتأليف العديد من الأعمال الأدبية، بما في ذلك "أب للإيجار" و"تزوجت شبحا".

ومن جانبه، قال مدير المركز الثقافي الكوري في القاهرة "أوه سونغ هو" إن النجاح الذي حققه مسلسل "بابا جه"، يمهد الطريق للمزيد من التعاون الأدبي والدرامي بين كوريا ومصر.

وأشار إلى أن الأدب الكوري حقق قفزة هائلة على الصعيد العالمي بالتوازي مع الانتشار الكبير الذي حظيت به موسيقى الكيبوب والسينما والدراما الكورية.

كما أعرب "أوه" عن أمله في أن يشهد مسار الترجمة الأدبية بين البلدين خطوات إيجابية جديدة في المستقبل، وهو ما سينعكس بدوره على وتيرة العلاقات الثنائية والتعاون بينهما في شتى المجالات.