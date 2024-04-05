أمسية كورية إماراتية في أبو ظبي ضمن إطار غَبقة رمضان

احتضنت مدينة أبو ظبي فعالية تجمع بين الثقافتين الكورية والإماراتية في إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك، تحت مظلة المبادرة المجتمعية "غَبْقة رمضان"، التي نظمتها "نورة المنهالي" رئيسة الجمعية الإماراتية الكورية يوم الحادي والعشرين من مارس الماضي، بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري في أبوظبي.

وشهدت الأمسية إقبالا كبيرا، حيث امتلأت القاعة بالكامل بحضور 150 من الإماراتيات والكوريات، في أجواء رمضانية لطيفة.

وحرصت الضيفات الإماراتيات على عرض تقاليد شهر رمضان للسيدات الكوريات في جوٍّ يسوده الود والاحتفال بالتقاليد الثقافية المشتركة.

وبدأت الأمسية بشرح عن عادات الإمارات في رمضان، حيث استمتعت الكوريات بالتعرف على شعائر شهر رمضان وأساسيات الصوم والإفطار والعطاء.

وتميزت الأمسية بالعديد من الأنشطة مثل الألعاب التقليدية الإماراتية والكورية، وتذوق الأطعمة الشعبية لكلا البلدين، إضافة إلى حرص الحضور على ارتداء الزي التقليدي الإماراتي.

ومن جانبه، قال الملحق الثقافي في السفارة الكورية لدى أبو ظبي "لي يونغ هي" إن مثل هذه المبادرات تعزز من فهم وتقديم الثقافة الرمضانية لدى الجالية الكورية في الإمارات، وتفتح آفاقا جديدة للتبادل الثقافي وحوار الحضارات.

وأكدت المشاركات في الأمسية الإماراتية الكورية أن الأمسية ستبقى في ذاكرتهن كتجربة استثنائية أبرزت أجمل معاني التواصل الثقافي والاحتفاء بالتنوع.

وقد عكست الأمسية التزام الجمعية الإماراتية الكورية والمركز الثقافي الكوري في أبو ظبي بتعزيز الحوار الثقافي، وتوسيع آفاق التفاهم بين الشعبين الكوري والإماراتي، مسلطة الضوء على القيم الجوهرية للتعايش السلمي والاحترام المتبادل.

الجدير بالذكر أن "غبقة رمضان" تحتفى بالروح الحقيقة للشهر الفضيل من خلال جمعها بين الأفراد من خلفيات متنوعة للاحتفال بالقيم المشتركة من التفاهم والإخاء.