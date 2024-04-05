وزارة الخارجية تقيم مأدبة إفطار رمضانية للمجتمع الإسلامي في كوريا الجنوبية

أقامت وزارة الخارجية الكورية يوم الجمعة الماضي في سيول مأدبة إفطار رمضانية للمجتمع الإسلامي في كوريا الجنوبية.

وحضر الإفطار رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية والإسلامية المعتمدون لدى كوريا، وعدد من الشخصيات البارزة من مختلف القطاعات الدينية والاقتصادية والأكاديمية والإعلامية، بمن فيهم السفير المغربي وعميد السلك الدبلوماسي لدى كوريا "شفيق رشادي"، وأعضاء القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو.

وقال وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" في كلمة ألقاها في مأدبة الإفطار إن المعاني السامية لشهر رمضان لا تقتصر على الصيام فقط، بل تشمل أيضا قيم التضامن والتعايش والمحبة والسلام.

وأضاف الوزير "تشو" أن وزارة الخارجية الكورية ظلت تقيم حفل إفطار للمجتمع الإسلامي في كوريا منذ 20 عاما، حيث شهدت العلاقات بين كوريا والدول العربية والإسلامية إنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وشدد على أن كوريا الجنوبية سوف تواصل التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام في قطاع غزة، ووضع حد للمآسي وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن 30% من ضحايا الحرب في غزة هم من الأطفال والنساء.

ودعا الوزير "تشو" إلى اغتنام شهر رمضان كفرصة لنشر السلام والمحبة والتضامن والتعايش السلمي.